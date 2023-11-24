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Düzce'de Metruk binada belirlenemeyen sebeple yangın çıktı

Düzce'de Metruk binada belirlenemeyen sebeple yangın çıktı

Düzce’de araç parkının üst katında bulunan metruk binada çıkan yangın, araç sahiplerini korkuttu.

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Yangın, Bolu Caddesi üzerinde bulunan bir araç parkında meydana geldi. Metruk binada belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin çıktığını gören araç sahipleri durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçların park ettiği metruk binanın ikinci katındaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Araç sahipleri rahatlarken, yangının çıkış sebebi ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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