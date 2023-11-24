Hakkari'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı

Hakkari'de 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden Alkan ailesinin evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Nebi Alkan'a ait Medrese Mahallesi'ndeki 4 katlı binada saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 4'üncü kattaki dairede belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, mahallede yaşayanların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemleri alıp yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.