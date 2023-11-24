Metroda iğrenç olay! İçi dışkı dolu kovayı yolcunun üzerine boşalttı

BELÇİKA'da şaka videoları çeken YouTube içerik üreticisi, metroda bir yolcunun üzerine su, yağ, kurumuş yaprak ve köpek pisliği dolu kovayı boşaltıp, bu anın videosunu yayımladı.

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Brüksel'de metro durağına gelen trene binen ve elindeki kovayı genç bir yolcunun üzerine boşaltan "Yanike" isimli YouTube içerik üreticisi, kapılar kapanmadan hızlıca vagondan çıktı.

Bu görüntüler daha sonra YouTube'da yayımlandı. Ancak bir süre sonra şikayet üzerine video yayından kaldırıldı.

Brüksel metrosunu işleten şirket STIB, kanalında sokaktaki insanlara yapılmış, benzer görüntülerin yer aldığı videolar yayımlayan YouTube içerik üreticisi hakkında şikayetçi oldu.

STIB Sözcüsü An Van Hamme, Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Yolcularımıza yönelik bu tür davranışları, bu tür videolar çekilmesini ve dağıtıma sokulmasını hoş göremeyiz. Yolcularımız küçük düşürülmüştür ve bu asla kabul edilemez. Ayrıca bu kişi aracımıza da zarar vermiştir." dedi.

Üzerine pislik dolu kova boşaltılan 19 yaşındaki metro yolcusunun da polise şikayette bulunduğu açıklandı.