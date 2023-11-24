Arda Güler, üst üste 3. kez sakatlanmıştı! Real Madrid'den dikkat çeken karar
Real Madrid, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve üst üste 3 sakatlık yaşayan Arda Güler için yeni bir karar aldı.
Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden Arda Güler, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı.
Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.
Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.
Forma giymek için hazırlanan milli yıldız bir kez daha sakatlanırken büyük hayal kırıklığı yaşadı.