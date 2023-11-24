Tekirdağ'da hastanın karnından 20 kilogram kitle çıkarıldı!

Tekirdağ'da 41 yaşındaki kadın hastanın karnında tespit edilen 20 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine karın şişliği şikayetiyle başvuran Asiye Seyitoğlu'nun tetkikleri sonucu karnında kitle olduğu belirlendi.

Hastanın karnındaki 20 kilogramlık kitle, cerrahi müdahaleyle alındı.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mine Dağgez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının vücudundaki kitlenin geldiğinde gözle görerek bile tanısı konulacak kadar büyük olduğunu söyledi.

Kadının çeşitli hastanelere başvurusu sonrası hastanelerine geldiğini ifade eden Dağgez, "Sağ yumurtalık kaynaklı büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitle yaklaşık 50 santimetre büyüklüğündeydi. 20 kilogramlık kitleyi çıkarttık." dedi.

Dağgez, kadınların bu tür şikayetlerde geç kalmadan hastanelere başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık konusunun ihmal edilmemesi gereken bir durum olduğuna vurgu yapan Dağgez, "Kitleyi yaklaşık bir saat süren ameliyatla aldık. Hastamızın durumu şu an gayet iyi. Sadece kitlenin çapı çok büyük olduğu için öncesinde diğer sistemlere yoğun basısı olduğundan ve hastayı bir miktar susuz bıraktığı için takip etmek amaçlı hastanede tutuyoruz." diye konuştu.

Asiye Seyitoğlu da karnındaki şişliğin kitle olabileceğini düşünmediğini dile getirerek, başarılı bir operasyonla kitleden kurtulduğunu ve kendisini çok iyi hissettiğini anlattı.