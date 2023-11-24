Denizli için hafta sonu kuvvetli fırtına bekleniliyor

Denizli’de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Abone ol

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli bölgelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Cumartesi günü sabah saat 06.00 sıralarında başlayacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü akşam saat 23.00 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.