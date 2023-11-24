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Mersin Tarsus'ta bıçaklanarak öldürüldü

Mersin Tarsus'ta bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, Gözlükule Höyüğü'nde bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, ilçeye bağlı Caminur Mahallesi 0804 sokak Gözlükle Höyüğü içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emin Tekin (41) arkadaşı olduğu iddia edilen C.S. (45) ile birlikte tarihi Gözlükule Höyüğü’ne geldi. Burada bir süre sohbet eden Tekin ile C.S. tartışmaya başladı. Tekin, Gözlükule Höyüğü'nde bulunan taş yapılı atıl kubbenin içine kaçtı. Burada kavga eden şahıslar birbirlerine bıçak çekti. Göğsünden yaralanarak kanlar içinde yere yığılan Tekin, olay yerinde hayatını kaybetti. C.S. ise çağrılan polis ekiplerine suç aleti ile teslim oldu. C.S. ellerindeki bıçak yarası nedeniyle önce Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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