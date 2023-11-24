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Afyonspor hazırlıklarını antrenman ile tamamladı

Afyonspor hazırlıklarını antrenman ile tamamladı

Afyonspor ligin 15. haftasında evinde ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı SF maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 15. haftasında evinde Beyoğlu Yeni Çarşı SF'yi konuk edecek. Mor beyazlılar bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamladı. Afyonspor'un Pazar günü saat 14.00'te evinde konuk edeceği Beyoğlu Yeni Çarşı SF maçına ise orta hakem olarak Enver Aydın atandı. Aydın'a ise Oğuzhan Hazır ve Enes Biroğlu yardımcılık yapacak.

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