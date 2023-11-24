Beşiktaş'ta Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.Abone ol
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla son buldu.
Beşiktaş, Yılport Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını yarın 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Samsun'a gidecek.