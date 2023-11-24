Valilik'ten şiddetli fırtına uyarısı yapıldı, Pazar gününe dikkat!

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kastamonu’da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ile ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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Kastamonu Valiliği tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre Kastamonu’da beklenen fırtına ile ilgili vatandaşlar uyarıldı. Yapılan yazılı açıklamada, fırtınanın yarın saat 06.00 itibari ile başlamasının beklendiği belirterek, 26 Kasım Pazar günü şiddetini arttırmasının değerlendirildiği belirtildi. Vatandaşlara fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.



Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 25 Kasım 2023 saat 06.00 ile 26 Kasım saat 23.00 arası rüzgar (40-70 kilometre/saat), bölgemizin iç kesimlerinde ise kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat), Pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve zeri) seklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ayrıca Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerimizde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aksam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ile direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.