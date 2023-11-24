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İstanbul'da kontrolünü kaybeden çöp kamyonu sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da kontrolünü kaybeden çöp kamyonu sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Kınalı mevkii'nde bir çöp kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza dün saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Kınalı Mevkii'nde meydana geldi. Çöp kamyonu sürücüsü Muzaffer Güven direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik kontrolünü sağladı. Sağlık ekipleri, sürücü Muzaffer Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlatırken ağır hasar alan kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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