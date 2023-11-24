Meteoroloji uyarmıştı, İzmir Çeşme'de şiddetli yağış başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ünlü tatil merkezinde sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak adeta göle döndü.

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İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ünlü tatil merkezinde sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak adeta göle döndü. Rögarların taştığı ilçede; trafikte bulunan sürücüler, yaya vaziyetteki vatandaşlar ve bazı iş yerlerindeki su baskınlarından dolayı esnaf zor anlar yaşadı. İlçedeki sağanak yağışın boyutu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Ayrıca, Mersin Koyu’nda meydana gelen hortum da cep telefonuyla görüntülendi.