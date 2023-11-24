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AK Parti resmen açıkladı! Erdoğan talimatı verdi! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye!

AK Parti resmen açıkladı! Erdoğan talimatı verdi! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye!

Milyonlarca emekli bunu bekliyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı

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Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı gözüktükleri için 5 bin TL'lik Cumhuriyet İkramiyesi'ni alamayan milyonarca çiftçinin beklediği haberi verdi. 

Kapsamı ve detaylar çalışma sonrası

Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı. Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

İki bakanlık çalışma yapacak

Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.

Torba yasada emekli düzenlemesi?...

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bazı kanun kararnamelerine değişiklik öngören 80 maddeli torba yasanın detayları arasında, emeklilerin alacakları zam oranlarının yanı sıra esnafın Bağ-Kur prim avantajlarının da yer alması bekleniyor...

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