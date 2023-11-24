Eskişehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, rüzgârın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bursa ilinin kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kuvvetli ve yer yer 40-70 kilometre saat hızında fırtına, Pazar günü etkisini artırarak 70-90 kilometre saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden esecek rüzgârın, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik illeri, akşam saatlerinden sonra ise Eskişehir ve Kütahya illerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Hadisenin 25.11.2023 tarihinde saat 06.00'da başlayarak 26.11.2023 tarihi saat 20.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.