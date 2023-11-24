Karabük'te tezgahtan çakmak dolu kutuyu böyle çaldı

Karabük’te bir çocuğun dakikalarca önünde çömelerek beklediği iş yerinden çakmak dolu kutuyu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ankara Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir çocuk bir iş yerinin önünde çömelerek beklemeye başladı. Dakikalarca çevresini gözlemleyen çocuk kamerayı fark etmesine rağmen tezgahta bulunan çakmak dolu kutuyu alarak montunun içine koydu. Bir süre sonra olay yerinden ayrılan çocuk gözden kayboldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.