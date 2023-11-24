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Jason Statham'ın son filmi "The Beekeeper" 12 Ocak'ta seyirciyle buluşacak

Jason Statham'ın son filmi "The Beekeeper" 12 Ocak'ta seyirciyle buluşacak

Jason Statham ve Jeremy Irons'ın başrollerini paylaştığı "The Beekeeper" filmi, 12 Ocak'ta vizyona girecek.

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Filmartı Filmden yapılan açıklamaya göre film, tüm dünya ile aynı anda Türkiye'deki sinemalarda yayınlanacak.

"Suicide Squad" ve "Fury" filmlerine imza atan David Ayer'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı olan filmin konusu özetle şöyle:

"Eski bir ajan olan Adam Clay, değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar verir. Dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenen Clay, bu işin kökünü kazımadan asla durmayacaktır. Fakat dolandırıcıların bilmediği şey, Adam Clay'in eski bir 'Beekeeper' ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacağıdır."

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