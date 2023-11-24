Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'a cevap! Edep haya ve ahlak...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisindeki taciz ve para transferi iddialarına yönelik ilk kez konuştu. Ümit Dikbayır'ın kendisi ve oğluyla ilgili para iddiaları sorulan Akşener çok üzüldüğünü belirtip, "Siyasette edep haya ve ahlak duygusu çok önemli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte bir basın mensubunun Ümit Dikbayır'ın iddialarına yönelik sorusuna yanıt verdi. İşte Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar:

- Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın hakkında konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim.

- Çünkü istifa, bir ön seçim yaparsınız üyeler ya da delegeleriniz bir liste yapar. Sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. İzahta bulunulacak hesapta bulunulacak, helalleşilecek alan orasıdır. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiç nezaketimi bozmadım. Zaman zaman çok çirkin haksız durumlara maruz kalmama rağmen.

Bu dönem çok ilginç şeyler oluyor!

- Bu dönem ilginç bir şey oluyor, o da şu: Genel İdare Kurulumuzla bir karar aldık. O karar da Türkiye'nin 81 ilinde müstakil girme kararıydı seçime. O günden beri hem muhalif medya diyebileceğimiz alanlar hem de yandaş medya ikisi birden ateş ediyor. Hangi nasırlara bastığımızı ben bilmiyorum.

Dikbayır'ın açıklamalarını izlemedim

- Çünkü bu parti, bu ülkeyi yönetmek için kurulmuş çok iftiralarla pisliklerle tehditlerle karşı karşıya kalarak bu günlere gelmiş. Dün ben Ümit Dikbayır'ın açıklamalarını izlemedim ama arkadaşlarımızdan çıkardığım yorum şudur; çok üzüldüğümü ifade ediyorum.

Edep, ahlak, hayâ siyasette çok önemli

- İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin "bunlar iftiradır" diye mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim hukuk açısından. Ama tekrar söylüyorum edep, ahlak, hayâ duygusu siyasette çok önemlidir.

Mansur Yavaş'la çirkin bir durum... Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmesine ilişkin de "Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Bazı basın organlarında tesadüfen gördüm çirkin bir durum oluştuğuna dair. Asla böyle bir şey yok. Sayın Yavaş nezaket ziyareti yaptı tekrar söylüyorum. Üzüldüğüm bir konu. Türkiye'de ipin ucu kaçtı." dedi.

Özgür Özel'in 'Meral ablam' sözleri...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç" sözleri için de Akşener, "Ben izleyemedim, sabah söyledi arkadaşlarımız. Güzel şeyler söylediğini söylediler." ifadelerini kullandı.