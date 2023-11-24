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AK Parti, ekonomi düzenlemelerini içeren 80 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti, ekonomi düzenlemelerini içeren 80 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bazı kanun kararnamelerine değişiklik öngören 80 maddeli torba yasada neler var?

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiyle ilgili torba yasayı Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bazı kanun kararnamelerine değişiklik öngören 80 maddeli torba yasada şu düzenlemeler var...

- Buna göre, KDV iadelerinde iade hakkının kısmen ve ya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek

- Teklife göre, banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

- KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.

- İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılıyor.

- Çeklerin tarihinden önce bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin madde 2025'in sonuna kadar uzatıldı.

- BSMV konut kredileri istisnası ilk konut hariç kaldırılacak.

- Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı YDO ile güncellenecek. Ayrıca uygulama süresi uzatıldı.

- Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeleri noterde düzenlenecek.

- Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltildi.

- Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80’e çıkarıldı.

- Torba yasanın detayları arasında, emeklilerin alacakları zam oranlarının yanı sıra esnafın Bağ-Kur prim avantajlarının da yer alması bekleniyor...

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