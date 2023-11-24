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Manisa’ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Manisa’ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa için yarın (Cumartesi) gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Manisa il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Erken Uyarı Merkezi ayrıca Manisa için fırtına uyarısında da bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “25.11.2023 Cumartesi öğle saatlerinden sonra rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (40-75 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

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