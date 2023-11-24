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Hafriyat kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti

MANİSA'nın Selendi ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün saat 13.50 sıralarında ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 06 GC 0465 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Ülkü Öztürk’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Öztürk ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 122 sağlık ekipleri, yaralı Öztürk'ü ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafriyat kamyonu sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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