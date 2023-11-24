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Üsküdar'da ortalık savaş alanına döndü: Beton mikseri 7 araca zarar verdi

Üsküdar'da ortalık savaş alanına döndü: Beton mikseri 7 araca zarar verdi

ÜSKÜDAR'da yokuştan kayan beton mikseri park halindeki 7 otomobile zarar verdi.

Üsküdar'da ortalık savaş alanına döndü: Beton mikseri 7 araca zarar verdi

Alınan bilgiye göre, K.E idaresindeki 34 KM 7020 plakalı beton mikseri Küçüksu Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.

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Üsküdar'da ortalık savaş alanına döndü: Beton mikseri 7 araca zarar verdi

Önce yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarpan, ardından Eserli Sokak'taki bir bahçenin istinat duvarını aşan beton mikseri, buradaki 4 araca daha zarar verdikten sonra ağaca çarparak durabildi.

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Üsküdar'da ortalık savaş alanına döndü: Beton mikseri 7 araca zarar verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği sokağı trafiğe kapattı.

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Üsküdar'da ortalık savaş alanına döndü: Beton mikseri 7 araca zarar verdi

Yaralananın olmadığı kazada, 7 otomobilde hasar oluştu.

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