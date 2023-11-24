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İsrail- Filistin savaşı Almanları ikiye böldü

İsrail- Filistin savaşı Almanları ikiye böldü

Almanya'da Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik yapılan bir araştırmaya göre Almanların yüzde 35'i, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgalini ve güvenliği sağlamak için Hamas'a karşı sert eylemlerde bulunmasını hak olarak görürken, yüzde 38'i ise Filistin halkının can kaybının önlenmesi ve Hamas'a desteğin artırılması yönünde görüş bildirdi. Yapılan araştırma, Doğu ve Batı Almanya'da yaşayanlar arasında oransal anlamda farklılıkları da ortaya koydu.

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Allensbach Enstitüsünce yapılan ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan araştırma sonucuna göre, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar konusunda Alman halkı endişeli ancak küçük bir azınlık "Almanya'nın İsrail'e karşı özel bir sorumluluğu olduğu" görüşünü paylaşıyor.

Araştırmaya göre, Almanların yüzde 76'sı Orta Doğu'daki çatışmalardan endişe duyduğunu belirtirken, halk olayları değerlendirme konusunda ikiye bölündü.

Araştırmaya katılan Almanların yüzde 35'i, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgalini ve güvenliği sağlamak için Hamas'a karşı sert eylemlerde bulunmasını hak olarak görürken, yüzde 38'i ise Filistin halkının can kaybının önlenmesi ve Hamas'a desteğin artırılması yönünde görüş bildirdi.

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