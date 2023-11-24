MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'lileri susturdu

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın güvenlik güçlerinin çocukları istismar ettiği iddiasına tepki gösterip HEDEP'lileri adeta pert etti. Hadi Özışık youtube kanalında bu konuyu tekrar gündeme getirip MHP'li isme destek verdi.

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TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında HEDEP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma çıkmıştı.

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın, "bir ilçede bir kaç yıl içerisinde bazı korucu ve uzman çavuşlar tarafından aynı sistematik yöntemle çocukların istismar edildiği" yönündeki iddiası üzerine, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, seçmece birtakım beyanlarla devleti töhmet altında bırakmanın son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Kürt genç kızlarına musallat olanlarla ilgili bir kelime edemezsiniz

Söylenenlerin bir iftira olduğunu vurgulayan Bülbül, "Devlet bunu sistematik hale getirecek, orada Kürt kökenli kardeşlerimiz buna sessiz kalacak; dünya yerinden oynar. Kimse kimsenin namusuna, şerefine göz dikemez; burada Türk devleti vardır. Dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olanlarla ilgili bir kelime edemezsiniz. Yiğitseniz bununla alakalı bir kelime sarf edersiniz." diye konuştu.

Hadi Özışık youtube kanalındaki yayında MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'e verdiği bu tepkiden dolayı 'iyi ki varsınız' dedi.