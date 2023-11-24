İsrail Savaş Kabinesi üyesi: İnsani aranın ardından Gazze'ye saldırılar sürecek

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki esirlerin aileleriyle bir araya geldi.

Çıkışta yaptığı kısa açıklamada Gantz, esirlerin ailelerine seslenerek, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki İsrailli 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.