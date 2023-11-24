BIST 7.960
DOLAR 28,88
EURO 31,59
ALTIN 1.856,59
HABER /  DÜNYA

İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak

İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır.

Abone ol

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de Mısır'da temaslarda bulundu.

Mısır'da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, İspanya'nın kısa zamanda Filistin devletini tanıyacağının işaretini verdi.

Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuştu.

Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.

"Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılar dehşet verici"

Bu görüşünü dünkü görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da ileten Sanchez, ayrıca "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak Gazze'deki insanlık felaketinin acil olarak durdurulması gerektiğini" vurgulamıştı.

"Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılar dehşet verici." ifadesini kullanan Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile dün Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

İsveç 2014'te Filistin'i tanıyan ilk AB üyesi olurken, Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta, AB üyelikleri öncesinde bu adımı atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Hamas'tan açıklama: İsrail kabul etmek zorunda kaldı
Hamas'tan açıklama: İsrail kabul etmek zorunda kaldı
İsrail 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli tutsağı serbest bıraktı
İsrail 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli tutsağı serbest bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
Kazakistan, 3 yılda 1300 kilometre demir yolu inşa edecek!
Kazakistan, 3 yılda 1300 kilometre demir yolu inşa edecek!
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!
Mehmet Şimşek: Seçim sonrası fon akışı ciddi şekilde artacak
Mehmet Şimşek: Seçim sonrası fon akışı ciddi şekilde artacak
İsrail- Filistin savaşı Almanları ikiye böldü
İsrail- Filistin savaşı Almanları ikiye böldü
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker Akşener'in fuhuş oteli iddialarına ilişkin konuştu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker Akşener'in fuhuş oteli iddialarına ilişkin konuştu
RTÜK üyesinden Müge Anlı'nın o sözlerine eleştiri: Suça teşvik ediyor
RTÜK üyesinden Müge Anlı'nın o sözlerine eleştiri: Suça teşvik ediyor
Çin internet test uydusu fırlattı
Çin internet test uydusu fırlattı