Mehmet Özhaseki: 200 bin konutumuzun inşası devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Afet bölgesindeki çalışmalara devam edildiğini duyurdu.

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Bakan Mehmet Özhaseki deprem bölgesine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili şu paylaşımı yaptı;

''Afet bölgesindeki çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik.

Şu anda afetten zarar gören şehirlerimizde 200 bin konutumuzun inşası devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evimizi afetzedelerimize teslim edeceğiz.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ımızda; 8.568 konut, 1.769 köy evinin teslimini gerçekleştireceğiz. Hiç kimse merak etmesin. Kahramanmaraş’ımızda; Türkiye Yüzyılı’na yakışır sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarını hep birlikte inşa edeceğiz.''