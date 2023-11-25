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İzmir'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 ve geçiş hazırlığındaki 57 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeni Foça Sahili'nde bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine Yeni Foça Jandarma Karakolu ile Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler sahildeki 57 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Öte yandan Urla ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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