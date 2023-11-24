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Emniyet'te rüşvet operasyonu: 18 polis tutuklandı

Emniyet'te rüşvet operasyonu: 18 polis tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 46 polisten 18'i tutuklanırken, 28’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Valiliği, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonu çerçevesinde 59'u sivil, 46'sı polis memuru toplamda 105 kişinin yakalandığını bildirmişti.

3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, toplamda 67 olayda 46 polis memuru ve 59 sivilin rüşvete karıştığını tespit etti.

46 polis, 59 sivil gözaltına alındı

Gasp Büro Ekipleri yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon başlattı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 sivil gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım tarihinde sabah saatlerinde ekipler, 46 polis memurunun yakalanması için harekete geçti. Operasyon sonucunda 46 polis gözaltına alındı.

18 polis tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verirken, 28 polis memurunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti.

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