BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuk, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada D.D, annesini bıçakladı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadın yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen polis ekipleri, D.D'yi gözaltına aldı.

Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Figen B'nin cenazesi otopsi için Bodrum Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nikol Paşinyan'dan takas açıklaması: Hazırız
Nikol Paşinyan'dan takas açıklaması: Hazırız
Emniyet'te rüşvet operasyonu: 18 polis tutuklandı
Emniyet'te rüşvet operasyonu: 18 polis tutuklandı
Filede Fenerbahçe, Vakıfbank'ı yendi
Filede Fenerbahçe, Vakıfbank'ı yendi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Mehmet Şimşek: Seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi şekilde artacak
Mehmet Şimşek: Seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi şekilde artacak
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'lileri susturdu
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'lileri susturdu
MB Başkanı Erkan: Deprem bölgesinde 116 firmaya 2,7 milyar TL kredi kullandırıldı
MB Başkanı Erkan: Deprem bölgesinde 116 firmaya 2,7 milyar TL kredi kullandırıldı
Mehmet Özhaseki: 200 bin konutumuzun inşası devam ediyor
Mehmet Özhaseki: 200 bin konutumuzun inşası devam ediyor
İsrail Savaş Kabinesi üyesi: İnsani aranın ardından Gazze'ye saldırılar sürecek
İsrail Savaş Kabinesi üyesi: İnsani aranın ardından Gazze'ye saldırılar sürecek
İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak
İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak