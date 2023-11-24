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İyi Parti Genel Merkezi'nde şok diyalog! İşte Adnan Beker'i istifaya götüren o konuşma

Gazeteci Hadi Özışık, İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'i istifaya sürükleyen konuşmanın perde arkasını youtube kanalındaki canlı yayında açıkladı.

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İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, kendisi ve ailesi başta olmak üzere onlarca yol arkadaşının "İYİ Parti Genel Merkezine çöreklenmiş ve namuslu insanları hedef alan bir grubun itibar suikastına maruz kaldıklarını" belirterek istifa ettiğini açıklamıştı.

Yol arkadaşlığı yaptığı Ümit Dikbayır hakkındaki iddialara da sert çıkan Adnan Beker şu ifadeleri kullanmıştı; ''Partide etkili bir genel başkan yardımcılığı yapmış Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır hakkında çıkan asılsız, belden aşağı iddialar benim için bardağı taşıran son damla oldu. Bu nedenle kendimi, ailemi ve inandığım tüm değerleri korumak adına İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. Bana atılan iftiralar istifam sonrası ortaya çıkmıştır. Bu kumpaslar, FETÖ taktiğiyle yapılmaktadır. Bu taktiği uygulayanlar da genel başkanın yanındaki şer odaklarıdır. Allah yardımcım olmuş, iyi ki istifa etmişim."

Hadi Özışık youtube kanalında İyi Parti'de gerçekleşen ve Adnan Beker'i istifaya götüren o konuşmanın detaylarını anlattı.

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