 Çankırı'da kadın cinayeti! Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü

ÇANKIRI’da Yakup G., kavga ettiği 3 çocuğunun annesi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Güvenlik güçlerince yakalanan katil koca, gözaltına alındı.

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Çankırı il merkezi Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 3 çocuk sahibi Yakup G. ve Kezban G. çifti arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup G., eşi Kezban G.’yi bıçaklayarak öldürdü.

Çocukların çığlıkları üzerine...

Çocukların çığlıkları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kezban G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil Koca kaçtı ama kurtulamadı

Y.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kezban G.’nin cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.