AK Partili Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde bana hain tezgâhlar kuruldu

AK Parti Artvin Milletvekili eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, partisinde kendisine "hain tuzaklar kurduğunu" savundu. Milli tarıma karşı olanlarca TRT'nin fenomen dizisi Payitaht'a bile konu edildiğini anlattı. Faruk Çelik, o tezgahları kuranları bildiğini söyledi.

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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinde kendisine "hain tuzaklar kurduğunu" savundu. TRT'nin 'Payitaht' dizisinde bile kendisiyle uğraşıldığını anlatan Faruk Çelik, "Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum" dedi.

Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasetin doğasında görevlerden ayrılmak da vardır. Görevden ayrıldığınızda sizi hayırla ananlardan çok sizi eleştirenler göze batar. Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır. Sırayla bunlar. Mesele, övenlere göstereceğiniz memnuniyet değil, eleştirenlere karşı göstereceğiniz sabırdır" dedi.

TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim

"Şahsen, 'milli tarım'dan rahatsız olanlar tarafından TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim" diyen Faruk çelik, "Yüzde 98 oy aldığımız Harran ilçemizde iftarda ve Ş.Urfa havaalanında VİP’te Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım" ifadelerini kullandı.

Bu tezgahı kuranları biliyorum

"Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum" diyen Faruk Çelik, paylaşımını şöyle bitirdi: "Dava sahibi olmak; SABRETMEYİ, LİDERE GÜVENMEYİ, HAKKIN GALİP GELECEĞİNE İNANMAYI GEREKTİRİR, şikayeti ve müdahale edin demeyi değil."