BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  POLİTİKA

AK Partili Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde bana hain tezgâhlar kuruldu

AK Partili Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde bana hain tezgâhlar kuruldu

AK Parti Artvin Milletvekili eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, partisinde kendisine "hain tuzaklar kurduğunu" savundu. Milli tarıma karşı olanlarca TRT'nin fenomen dizisi Payitaht'a bile konu edildiğini anlattı. Faruk Çelik, o tezgahları kuranları bildiğini söyledi.

Abone ol

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinde kendisine "hain tuzaklar kurduğunu" savundu. TRT'nin 'Payitaht' dizisinde bile kendisiyle uğraşıldığını anlatan Faruk Çelik, "Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum" dedi. 

Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasetin doğasında görevlerden ayrılmak da vardır. Görevden ayrıldığınızda sizi hayırla ananlardan çok sizi eleştirenler göze batar. Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır. Sırayla bunlar. Mesele, övenlere göstereceğiniz memnuniyet değil, eleştirenlere karşı göstereceğiniz sabırdır" dedi. 

TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim

"Şahsen, 'milli tarım'dan rahatsız olanlar tarafından TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim" diyen Faruk çelik, "Yüzde 98 oy aldığımız Harran ilçemizde iftarda ve Ş.Urfa havaalanında VİP’te Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım" ifadelerini kullandı.

Bu tezgahı kuranları biliyorum

"Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum" diyen Faruk Çelik, paylaşımını şöyle bitirdi: "Dava sahibi olmak; SABRETMEYİ, LİDERE GÜVENMEYİ, HAKKIN GALİP GELECEĞİNE İNANMAYI GEREKTİRİR, şikayeti ve müdahale edin demeyi değil."

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de bekar evinde çifte cinayet! Suriye uyruklular silahla çatıştı...
Kayseri'de bekar evinde çifte cinayet! Suriye uyruklular silahla çatıştı...
 Çankırı'da kadın cinayeti! Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü
 Çankırı'da kadın cinayeti! Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü
ABD Başkanı Biden'dan esir takası ve ateşkes mesajı!
ABD Başkanı Biden'dan esir takası ve ateşkes mesajı!
İzmir'de 96 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 96 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Efes Partizan'ı 100-94 yendi
Anadolu Efes Partizan'ı 100-94 yendi
İyi Parti Genel Merkezi'nde şok diyalog! İşte Adnan Beker'i istifaya götüren o konuşma
İyi Parti Genel Merkezi'nde şok diyalog! İşte Adnan Beker'i istifaya götüren o konuşma
Serbest bırakılan Filistinli esir kadın: Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik
Serbest bırakılan Filistinli esir kadın: Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik
Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Bodrum'da bir çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Nikol Paşinyan'dan takas açıklaması: Hazırız
Nikol Paşinyan'dan takas açıklaması: Hazırız
Emniyet'te rüşvet operasyonu: 18 polis tutuklandı
Emniyet'te rüşvet operasyonu: 18 polis tutuklandı
Filede Fenerbahçe, Vakıfbank'ı yendi
Filede Fenerbahçe, Vakıfbank'ı yendi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör örgütüne ait 17 hedef imha edildi