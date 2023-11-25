Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama ve görevden almalar! Milli halterci Nurcan Taylan müşavir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevden alma ve atama kararları peş peşe geldi. İki ülkeye büyükelçi atandı, TPAO yönetiminden 3 isim görevden alındı, iki şehre yeni jandarma komutanı atandı. Milli halterci Nurcan Taylan, 'müşavir' olarak atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararnameyle, Gabon ve Belarus'a yeni büyükelçiler atadı. Kararnamede, 10 kentin il ticaret müdürü değişti, TPAO Yönetim Kurulu'nundan üç isim görevden alındı. İki ile de yeni jandarma komutanı atandı. Milli boksör Nurcan Taylan, Spor Bakanlığı'nda spor müşaviri oldu. İşte Resmi Gazete'de yer alan atama ve görevden almalar...

İki ülkeye büyükelçi atandı

Erdoğan, Can İncesu'yu Gabon Büyükelçisi, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık'ı Belarus Büyükelçisi olarak atadı.

İki ile yeni jandarma komutanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Akademisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Kayseri İl Jandarma Komutanı; Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hikmet Uz Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

TPAO'da üç isim görevden alındı

Kararnameyle, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevden alındı. Genel Müdür Yardımcısı Ferruh Akalın, Edip Müyesseroğlu ve Mutlu Koç'un yönetim kurulu üyeliği görevine son verildi. Ahmet Berat Çonkar, Bilal Yıldız, Arslan Narin ve Halim Çakmak'ı yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

DHMİ'de bir isim görevden alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Abdurrahman Köse atandı. Burak Aykan da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci görevden alındı, yerine Murat Gül atandı.

Milli halterci 'spor müşaviri' oldu

Milli halterci Nurcan Taylan, Spor Bakanlığı'nda 'spor müşaviri' olarak atandı. 2012 yılında Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından doping kullandığı gerekçesiyle 4 yıl müsabakalardan men edilmiş, geri döndüğü halterde 4 kez doping yaptığı için 2008 Yaz Olimpiyatları'ndan başlayarak 2016 yılına kadarki tüm turnuvalardan diskalifiye edilmiş ve aldığı madalyalar, başarılar geçersiz sayılmıştı.

Atamalar ve görevden almalar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Yılmaz atandı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliğine; Hasan Davulcu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Karara göre, Samsun İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal'ın Rize İl Kültür Müdürlüğü'ne atanması kararı iptal edildi. İpekdal, Samsun İl Kültür Müdürlüğü görevinden alındı. Çanakkale İl Kültür Müdürü Murat Yılmaz da görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kentin il ticaret müdürünü de görevden aldı. Görevden alınan isimler şöyle:

Adana İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, Aksaray İl Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Amasya İl Ticaret Müdürü Ahmet Akbay, Ardahan İl Ticaret Müdürü Tülay Şenel, Batman İl Ticaret Müdürü Şehmus Kalkan, Bayburt İl Ticaret Müdürü Erkan Zengin, Giresun İl Ticaret Müdürü Ali Yıldırım, Manisa İl Ticaret Müdürü Muharrem Özel, Sivas İl Ticaret Müdürü Selim Baş ve Tunceli İl Ticaret Müdürü Cevat Salman.