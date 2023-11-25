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Muğla'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Muğla'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Milas-Bodrum karayolunun 17. kilometresinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin ölümüne iki kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre; gece Meşelik Mahallesi yakınlarında 58 yaşındaki Ali Şahin'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Ona çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazanın ardından, 06 DP 0012 plakalı aracı kullanan 18 yaşındaki B.A., Şahin’in cansız bedenine çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Bu manevra sonucunda, araç yol kenarındaki beton ve telefon direklerine çarparak taklalar attı. Kazada, sürücü B.A. ve yanında bulunan yolcu Y.Ç. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra, Ali Şahin’in cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Trafik kazası nedeniyle yol bir süre tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadelerini alırken verilen ifadelere göre, Şahin’e ilk çarpan aracın beyaz bir lüks araç olduğu ifade edildi.

Kazanın yol açtığı hasar nedeniyle, bölgedeki elektrik ve iletişim hizmetleri kesintiye uğradı. Enerji şirketi ekipleri, devrilen direklerin onarımı için çalışmalara başladı. Kaza yerindeki çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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