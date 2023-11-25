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Uzmanlar en çok öldüren kanser türünü açıkladı

Uzmanlar en çok öldüren kanser türünü açıkladı

Akciğer kanseriyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, "Akciğer kanserine yakalanmanın birinci nedeni sigaradır. Bu hastalık insanı en çok öldüren kanser türüdür" dedi.

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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği ortaklığında 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde hem farkındalık oluşturmak hem de halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla seminer düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, katılımcıları kanser konusunda bilgilendirdi.

Seminerde akciğer kanseri ile ilgili sunum gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, sözlerine ilk olarak akciğer kanserine sebep olan faktörleri açıklayarak başladı. Bu hastalığın birinci faktörünün sigara olduğunu belirten Topçu, akciğer kanserinin en çok öldüren kanser türü olduğunu da sözlerine ekledi. Salih Topçu, sözlerinin sonunda bu imkanı sağladığı için Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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