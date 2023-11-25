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Öğrenci yurdunun banyosunda korkunç manzara! Üniversiteli Elif bornoz ipiyle asılı bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öğrenci yurdunun banyosunda korkunç manzara! Üniversiteli Elif bornoz ipiyle asılı bulundu

SAMSUN'da üniversite öğrencisi genç kız, öğrenci yurdundaki banyoda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu D Blok 5. katta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun (18), kampüs içindeki kaldığı yurttaki banyoda bornoz ipiyle asılı halde bulundu.

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis asılı bulunan Elif Coşkun'un olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Elif Coşkun'un Çorumlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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