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Kütahya'da hafriyat çalışmalarında tarihi heykel bulundu

Kütahya'da hafriyat çalışmalarında tarihi heykel bulundu

Kütahya Belediyesinin yapımına başladığı Bayraktepe Projesi’nin hafriyat çalışmalarında tarihi heykel bulundu.

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Evliya Çelebi Mahallesi’nde Kütahya Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bayraktepe Projesi’nin hafriyat çalışmaları sırasında önceden döküm sahası olarak kullanılan alanda tarihi heykele rastlandı. Bayraktepe Projesi’nden sorumlu mühendis ve çalışanların haber vermesiyle şantiye alanına gelen Kütahya Müze Müdürlüğü yetkilileri, heykeli tutanakla teslim aldı. Kütahya Müze Müdürlüğü’ne götürülen heykelin hangi döneme ait olduğu uzmanlar tarafından yapılacak çalışmayla belirlenecek.

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