Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı!

Kırklareli'nde polisin kovalamacası sonucu durdurulan 4 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.Abone ol
Demirköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, peş peşe hareket halindeki 4 aracı durdurmak istedi.
Sürücüler, "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
Kovalamaca sonucu durdurulan, biri minibüs 4 araçta yapılan aramada, 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.