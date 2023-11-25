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Aydın Nazilli'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı

Aydın Nazilli'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşeklerle uyandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından sabah saat 06.00’dan itibaren şiddetli gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağmur başladı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler ve ardından gelen gök gürültüleri ile uykularından uyanan vatandaşlar gök gürültüsünün şiddetinden zaman zaman korkuya kapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, “Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarılarının ardından sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış, gök gürültüsü ve şimşekler yaklaşık 3 saat sürdü. Sağanak yağışın herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenilirken, yetkililer oluşabilecek her türlü olumsuz duruma karşı önlem aldı.

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