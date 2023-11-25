BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  SPOR

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak!

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak!

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Abone ol

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Eskişehir'de PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Gazze'deki cesetler 'insani ara' ile birlikte toplanmaya başlandı
Gazze'deki cesetler 'insani ara' ile birlikte toplanmaya başlandı
2 ülkeye yeni büyükelçi atandı
2 ülkeye yeni büyükelçi atandı
İşe iade davalarında emsal karar! Yargıtay, işverenleri uyardı
İşe iade davalarında emsal karar! Yargıtay, işverenleri uyardı
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı!
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı!
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak
Fazıl Say'dan sitem dolu sözler! Kültür Bakanlığı'ndan yanıt geldi
Fazıl Say'dan sitem dolu sözler! Kültür Bakanlığı'ndan yanıt geldi
Aydın Nazilli'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı
Aydın Nazilli'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı
Hatay'da halatla çekilen 8 katlı hasarlı bina yerle bir oldu
Hatay'da halatla çekilen 8 katlı hasarlı bina yerle bir oldu
Ara tatil tarihlerinde değişiyor mu? Yusuf Tekin beklenen açıklamayı yaptı
Ara tatil tarihlerinde değişiyor mu? Yusuf Tekin beklenen açıklamayı yaptı
Kütahya'da hafriyat çalışmalarında tarihi heykel bulundu
Kütahya'da hafriyat çalışmalarında tarihi heykel bulundu
Öğrenci yurdunun banyosunda korkunç manzara! Üniversiteli Elif bornoz ipiyle asılı bulundu
Öğrenci yurdunun banyosunda korkunç manzara! Üniversiteli Elif bornoz ipiyle asılı bulundu