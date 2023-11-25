BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Eskişehir'de PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

Eskişehir'de PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, sosyal medyadaki paylaşımları ve görünür yerlere yazdıkları yazılarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, üniversitelerde dersleri boykot ettikleri, örgüte eleman kazandırma çabasında oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve örgütün sözde kuruluş yıl dönümü için eylem arayışında oldukları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için sabaha karşı harekete geçti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler R.A, M.T, G.A, E.K. ve A.A, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne getirildi.

Diğer şüpheli Ö.A'yı da yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'deki cesetler 'insani ara' ile birlikte toplanmaya başlandı
Gazze'deki cesetler 'insani ara' ile birlikte toplanmaya başlandı
2 ülkeye yeni büyükelçi atandı
2 ülkeye yeni büyükelçi atandı
İşe iade davalarında emsal karar! Yargıtay, işverenleri uyardı
İşe iade davalarında emsal karar! Yargıtay, işverenleri uyardı
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı!
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı!
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak
Fazıl Say'dan sitem dolu sözler! Kültür Bakanlığı'ndan yanıt geldi
Fazıl Say'dan sitem dolu sözler! Kültür Bakanlığı'ndan yanıt geldi
Aydın Nazilli'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı
Aydın Nazilli'de şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı
Hatay'da halatla çekilen 8 katlı hasarlı bina yerle bir oldu
Hatay'da halatla çekilen 8 katlı hasarlı bina yerle bir oldu
Ara tatil tarihlerinde değişiyor mu? Yusuf Tekin beklenen açıklamayı yaptı
Ara tatil tarihlerinde değişiyor mu? Yusuf Tekin beklenen açıklamayı yaptı
Kütahya'da hafriyat çalışmalarında tarihi heykel bulundu
Kütahya'da hafriyat çalışmalarında tarihi heykel bulundu
Öğrenci yurdunun banyosunda korkunç manzara! Üniversiteli Elif bornoz ipiyle asılı bulundu
Öğrenci yurdunun banyosunda korkunç manzara! Üniversiteli Elif bornoz ipiyle asılı bulundu
Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı