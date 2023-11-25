Gazze'deki cesetler 'insani ara' ile birlikte toplanmaya başlandı

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara başladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de Baydar yakınlarındaki El Bahr Caddesi'nde yaklaşık bir aydır bekleyen cesetler insani ara ile birlikte toplanmaya başlandı.

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İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında, Hamas 24 rehineyi, İsrail ise tutuklu 39 Filistinliyi serbest bıraktı. İsrail, Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durdurmasıyla insani ara başladı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de Baydar yakınlarındaki El Bahr Caddesi'nde yaklaşık bir aydır bekleyen cesetler insani ara ile birlikte toplanmaya başlandı.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.