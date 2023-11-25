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Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi'de yapılacak

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi'de yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de sezonun 23. yarışıyla sona erecek.

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Hollandalı Max Verstappen'in üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan ettiği organizasyonda, Abu Dabi Grand Prix'si düzenlenecek.

5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

Yarış ise 26 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 18, Sergio Perez'in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'ın bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 549

2. Sergio Perez (Meksika): 273

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232

4. Carlos Sainz (İspanya): 200

5. Fernando Alonso (İspanya): 200

Takımlar

1. Red Bull: 822

2. Mercedes: 392

3. Ferrari: 388

4. McLaren: 284

5. Aston Martin: 273

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