Dedesinin mezarına uyuşturucu sakladı! Hayırlı torun böyle olur!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan Cem Açıkel, dedesinin mezarına, içmek için uyuşturucu sakladığını itiraf etti.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları değerlendirilen A.Ç. ve Cem Açıkel’i (32)takibe aldı.

Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenleyen polisin yaptığı aramalarda; 14 paket halinde 973,52 gram metamfetamin, 0,27 gram esrar, 26 kapsül sentetik hap, 2,32 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 34 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. hakkında kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Cem Açıkel ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Açıkel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Cem Açıkel hakkında dava açıldı.

Ekimde görülen davanın ikinci duruşmasında Açıkel, dedesinin mezarına, içmek için uyuşturucu sakladığını itiraf etti. Açıkel savunmasında, “Uyuşturucu madde Dereler köyündedir. Uyuşturucu da bu köyün mezarlığındadır, yani dedemin mezarındadır. Beyaz plastik kutunun içerisindedir ve yarım kiloya yakındır. Sakladığım madde de metanfetamindir. Bu dosyada yakalanan maddenin bir kısmını ben kendim içmek için oraya saklamıştım. Uyuşturucu madde mezarın ayakucunda.” dedi.

Mahkeme heyeti mezarın incelenmesi için duruşmayı erteledi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ekim'de Dereler Mezarlığı’ndaki Cem Açıkel’in dedesi M.A.’ya ait mezarı inceledi. Mezarda, 210 gram metamfetamin ele geçirildi.

Avukatı böyle savundu

Davanın karar duruşması ise bugün görüldü. Sanık Cem Açıkel’in avukatı Giray Güneş, “Müvekkil samimi beyanlarda bulunarak uyuşturucu maddenin yerini söyledi. Uyuşturucu madde, kolluk kuvvetlerince söylenen yerde bulundu. Uyuşturucu madde kullanım sınırının üzerindedir. Müvekkil bunun bulunmasını sağlayarak maddenin dağılımını engellemiştir ve hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık’ maddesinin uygulanması gerekmektedir.” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Cem Açıkel’e ‘etkin pişmanlık’ indirimi uygulanmayarak, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.