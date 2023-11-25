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Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi

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Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi

Derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle zor günlerden geçiyor. Bölgedeki hayat mücadelesi kayıt altına alındı.

Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi

Hamas ile İsrail, çatışmalara insani ara vermek üzere anlaştı.

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Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi

Anlaşma kapsamında esir takası yapılacak, saldırı düzenlenmeyecek. İsrailli üst düzey yetkililer ise insani aradan sonra bombardımanlara devam edeceklerini söylüyorlar.

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Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi

Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak insani aranın birinci gününde Han Yunus kentine sığınan çok sayıda Filistinli, evlerinin tamamen yıkılması veya İsrail saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlere dönemedi.

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Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi

Filistinliler, kurdukları derme çatma çadırlarda ve sığındıkları okullarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

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