Çatışmalara insani aranın verildiği Gazze'de günlük yaşam görüntülendi
Derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle zor günlerden geçiyor. Bölgedeki hayat mücadelesi kayıt altına alındı.
Hamas ile İsrail, çatışmalara insani ara vermek üzere anlaştı.
Anlaşma kapsamında esir takası yapılacak, saldırı düzenlenmeyecek. İsrailli üst düzey yetkililer ise insani aradan sonra bombardımanlara devam edeceklerini söylüyorlar.
Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak insani aranın birinci gününde Han Yunus kentine sığınan çok sayıda Filistinli, evlerinin tamamen yıkılması veya İsrail saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlere dönemedi.
Filistinliler, kurdukları derme çatma çadırlarda ve sığındıkları okullarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.