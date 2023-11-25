İsmail Kılıçarslan Zeki Demirkubuz'dan 'ironik' özür diledi! Demirkubuz açık açık küfretmişti

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Gazze konusunda hassas olmamakla suçladığı yönetmen Zeki Demirkubuz'un "Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s*kerim. Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehdidini ayrıca s*kerim" yanıtının ardından, kendisinden ve Demirkubuz'dan ironik bir özür diledi.

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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda hassas davranmamakla suçladığı ve filminin boykot edilmesini istediği ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un kendisine küfür etmesine yanıt verdi.

"Benimkisi biraz, yayında da tam tamına söylediğim gibi, 'gönül umduğuna küser' öfkesiydi ama yine de bana yakışmadı" diyen Yeni Şafak yazarı şöyle devam etti: "Demirkubuz’un vicdanından bir şey beklemek. O köprülerin altından çok sular aktığını Gezi sürecinden beri biliyorum zira" dedi.

Kılıçarslan, "Demirkubuz’dan da samimiyetle özür dilerim. Milyonlarca insanın karşısında 'kırılgan egosunu ortaya saçmak' ve kendisiyle yüzleşmek zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

Demirkubuz'a ve onun üzerinden kendisine küfredenlere dava açacağını belirten İsmail Kılıçarslan, "Kazandığım davaların tüm gelirlerini Gazze’mizin yetimlerine bağışlayacağım inşallah" dedi.

“Madem İsmail böyle yaptı, Demirkubuz’un filmine mutlaka gideceğiz” yazan kendi mahallesinden insanlara söyleyecek hiç bir şeyinin olmadığını belirten Kılıçarslan, "Sevdikleriyle haşrolsunlar. (...) O yüzden iyi seyirler dilerim. Patlamış mısırla Coca Cola almayı da ihmal etmeyin sakın." ifadelerini kullandı.