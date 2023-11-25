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Yeniden değerleme oranı sonrası 2024 pasaport ücretleri belli oldu

Yeniden değerleme oranı sonrası 2024 pasaport ücretleri belli oldu

2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından 2024 yılı için pasaport ücretleri de belli oldu. Vergi ve haçlara gelebilecek zam miktarı açığa çıkarken; üç aylık pasaport için 2 bin 431 lira, bir yıllık pasaport için 3 bin 188 lira, üç yıldan uzun süreli pasaport için 8 bin 625 lira ödenecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğle yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak kaydedildi. Oranın resmen duyurulmasının sonrasında ise 2024 yılı için tahmini pasaport ücretleri de belli oldu.

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: Vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 zam gelecek

2024 yılı pasaport ücretleri

Yeni belirlenen yeniden değerleme oranı baz alındığında üç aylık pasaport için ödenecek olan harç 1.034 lira 55 kuruştan 1,638 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport bedeli 1.512 liradan 2.395 liraya çıkacak.

İki yıllık pasaport ücreti 2.469 liradan 3,912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3.507 liradan 5,557 liraya yükselecek. 3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4.943 liradan 7,832 lirayı görecek.

Defter bedeli

2024 yılı defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Pasaport ücretleri

Dünya'da yer alan habere göre; harç bedeli ve defter ücreti ödendiğinde 2024'te pasaport alma maliyeti şekilde:

3 aylık pasaport almak için toplamda ödenecek para 1.535 lira 55 kuruştan 2 bin 431 liraya çıkacak. 1 yıllık pasaportun maliyeti 2.013 lira 45 kuruştan 3 bin 188 liraya yükselecek.

2 yıllık pasaport ücreti 2.970 lira 15 kuruştan 4 bin 705 liraya çıkacak. 3 yıllık pasaport için 4 bin 8 lira 75 kuruş yerine 6 bin 350 lira, 3 yıldan uzun süreli pasaport için de 5 bin 444 lira yerine 8 bin 625 lira ödenecek.

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