Elazığ’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Elazığ’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde bir araç içerisinde bulunan B.K. (23), H.A. (22), M.A. (41) isimli şahısların incelenmesi sonucunda para karşılığı yabancı uyruklu şahısları Türkiye’de bir yerden bir yere naklettiği tespit edilen M.A. isimli şahıs Göçmen Kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İllegal yollardan Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.