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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildiklerini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.

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