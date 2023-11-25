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Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı!

Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde tarihi eser parçalar, uyuşturucu ve patlayıcı maddeler ele geçirildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 jel dinamit, 1 kilo 40 gram kükürt, 4 kilo 64 gram potasyum nitrat, 2 kilo 332 gram barut, 180 tabanca fişeği, 11 otomatik silah fişeği, 5 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 26 tüfek kartuşu, 66 sentetik ecza hap, 7 uyuşturucu madde emdirilen beyaz bez, 1 hassas terazi, 1,41 gram kubar esrar, 5 sikke, 4 yüzük, 9 parça tarihi eser olabilecek madde, 1 mızrak ucu, 1 el detektörü, 2 yaban keçisi boynuzu, 1 kama, 1 telsiz ele geçirdi.

Ele geçirilen bazı malzemelerin kaçak kazılarda kullanılabilecek malzemeler olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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